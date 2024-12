Massacre de Thiaroye / Thierno Alassane Sall : « La France n’a pas voulu reconnaître ce crime qui la mettait à l’égal de l’Allemagne nazie ».

Plusieurs décennies se sont écoulées, mais la douleur reste encore chronique. « Le massacre de Thiaroye sort enfin de l’ombre et apparaît pour ce qu’il est : un mépris de race envers les colonisés, un crime à l’égal de ceux que les nazis commettaient au même moment en France occupée », a fait remarquer le leader de RV, Thierno Alassane Sall. En effet, il a profité de ce 80 ème anniversaire pour rappeler à la France qu’il est temps de reconnaître enfin ce crime, mais surtout pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire. « C’est pourquoi la France n’a pas voulu reconnaître ce crime qui la mettait à l’égal de l’Allemagne nazie, l’ingratitude en plus », dit-il. Et d’ajouter : « Notre histoire de colonisés est jonchée de crimes gratuits que nous devons revisiter. Tout comme notre passé récent est lourd de tragédies que l’on tente d’enfouir à coups d’amnistie. Les victimes des événements récents méritent reconnaissance et justice ».