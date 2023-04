Maroc/foot: appels à une enquête après la mort d'une supportrice

Les appels se sont multipliés dimanche au Maroc pour l'ouverture d'une enquête sur des incidents ayant émaillé samedi un match de la Coupe d'Afrique des clubs à Casablanca (ouest), après le décès d'une supportrice.



Samedi, une jeune femme est décédée après "un malaise aux abords du stade", selon une source officielle.



Une enquête judiciaire a été ouverte pour "déterminer les circonstances de l'incident". Mais des voix se sont élevées pour réclamer une enquête approfondie sur les défaillances dans l'organisation du match qui a opposé le Raja Casablanca à l'équipe égyptienne Al Ahly en match retour des quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique, et s'est terminé sur un match nul (0-0).



Des vidéos publiées par des médias locaux montrent de très nombreux supporters tentant d'entrer dans un stade déjà plein, avant que la police n'intervienne pour les éloigner.



"Actuellement, nous ne tenons personne pour responsable, mais nous appelons à l'ouverture d'une enquête pour savoir qui est le responsable de cette catastrophe et pourquoi le nombre de supporters était supérieur au nombre de billets" vendus, a déclaré à l'AFP Karim Glaibi, membre du Conseil de la ville.



M. Glaibi, membre d'une commission chargée de la supervision du complexe sportif, a expliqué que "le nombre de billets proposés à la vente pour le match ne dépasse pas la capacité d'accueil du stade".



"Le stade était toutefois plein à craquer, sans que beaucoup de supporters puissent entrer", a-t-il ajouté, affirmant ne pas écarter une fraude aux billets.



Président de l'ONG "Instance nationale pour la protection des biens publics au Maroc", Mohamed El Ghalloussi a appelé à une "enquête approfondie, non seulement sur les circonstances du décès de la jeune femme, mais aussi sur les raisons directes et indirectes qui ont contribué au chaos autour du stade".



Sur les réseaux sociaux, des internautes ont estimé que la mauvaise organisation du déroulé du match était une des causes de la mort de la jeune supportrice.



A l'intérieur du stade, une bagarre générale, avec des jets de bouteilles, a éclaté également dans une tribune à la fin de la rencontre entre bandes rivales d'ultras du Raja, éliminé de la compétition.



Les policiers ont dû intervenir dans les gradins pour ramener le calme. Des heurts ont ensuite eu lieu dans les rues avoisinantes, d'après des témoins.



Le Maroc, qui s'est déclaré candidat pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en 2025, et a également officialisé le mois dernier sa candidature pour l'organisation du Mondial-2030 --avec l'Espagne et le Portugal--, connait régulièrement des violences entre groupes de supporters.