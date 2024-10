Marine Nationale: BDF effectue une visite guidée sur le 3e patrouilleur le "Cayor"

Le Chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye a effectué, ce mardi 22 octobre 2024 à la Base Navale Amiral Faye Gassama, le baptême du troisième patrouilleur de la Marine Nationale, dénommé le "CAYOR". Arrivé aux environs de 10h, une visite guidée d'une trentaine de minutes a été effectuée par le chef de l'Etat. L'activité a été dirigée par le Capitaine de Frégate, Jean Marie Ndour, commandant du patrouilleur le "Cayor".



Ce dernier de remercier le chef de l'Etat pour sa présence qui honore l'Armée, particulièrement la Marine et montre l'importance de cette cérémonie de baptême du " Cayor". " Le président de la République repartira avec une meilleure idée du navire qui va effectuer des missions en mer et pour la sécurité nationale" a-t-il indiqué face à la presse.



Le Capitaine de Frégate Jean Marie Ndour, commandant du patrouilleur Cayor de revenir ainsi sur les caractéristiques du navire. « Le patrouilleur de haute mer Cayor est un navire de la marine nationale. Il porte le nom de l'ancien nom du royaume Cayor. Sa longueur est de 62,82m, la largeur 9,5m. Après charge, son déplacement est de 735 tonnes. Son autonomie est de 25 jours pour 45 personnes. Sa distance franchissable est de 10000 nautiques soit 22.000 km. Il est doté d'armes puissantes. Son armement est constitué de canon, d'artillerie léger et d'artillerie lourde, de missiles, de moyens de détection et de moyen de communication qui lui permet en permanence d'être en contact avec l'état major » renseigne-t-il. La visite s'est terminée par une photo de Famille entre le Président de la République accompagné du Cemga et les éléments de la Marine Nationale.