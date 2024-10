Marche pacifique : Aar Sunu Démocratie sur le terrain ce samedi

La plateforme Aar Sunu Démocratie a adressé ce mardi une lettre d’information au préfet de Dakar pour l'organisation d'une marche pacifique. Mourtalla Seck et ses camarades prévoient de sensibiliser et d’alerter sur « la situation du pays notamment la préservation de démocratie ». L’itinéraire de la marche ce samedi 26 octobre 2024 va du Rond-point Sipress (VDN) au rond-point Liberté 6. Le début de la manifestation est prévu à 14H et se termine à 19H.