Marche des membres du « Chemin de la Libération : Le préfet de Dakar brandit l’interdiction à Guy Marius Sagna et Cie

Les membres de la campagne "Le Chemin de la libération", avec à leur tête le député Guy Marius Sagna, ont enregistré une interdiction du préfet de Dakar suite à leur demande de marche qu’ils souhaitaient tenir ce samedi 19 août à partir de 16h.

Le préfet de Dakar dans sa note adressée aux membres du Frapp avance les motifs de "risques de troubles à l'ordre public" et "entrave à la circulation des personnes et des biens".



La marche était projetée de 16 heures à 19 heures, sur litinéraire « Place de la Nation - Rond-point RTS ». Tout comme celle de Dakar, les manifestations de Kolda, de Tivaouane et de Saint-Louis ont été interdites...