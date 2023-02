Marché Sandaga : affrontements entre commerçants et forces de l’ordre

En effet, les commerçants dénoncent toujours la destruction de plus 49 de leurs cantines et les biens qui s’y trouvaient.



Ayant perdu lors de ce déguerpissement, des centaines de millions de FCFA, les commerçants sont descendus dans les rues pour faire face aux forces de l’ordre. Ils déplorent la situation qu’ils sont en train de subir et pointent du doigt le préfet et un promoteur privé (qui serait un commerçant) qui veulent mettre la main sur cet espace...