Marché Colobane : Les secrets de fabrication du café Touba en plusieurs étapes.

Un kilo de café, un demi-kilo de poivre de Guinée moulu, et du sucre à volonté, le breuvage a commencé à devenir en vogue dans les maisons. Le café Touba est en effet la boisson la plus consommée dans la sphère mouride après l’eau.



S'il est considéré comme produit de consommation courante avec un prix au kilo dépassant souvent les 2.000 Francs CFA, son procédé de fabrication fait lui aussi, office d'exception.



Mieux, c’est toute une histoire, mais aussi un business rentable. Dans chaque coin de rue à Dakar, des vendeurs ambulants de café Touba offrent au passant le liquide sucré et musqué, pour 50 ou 100 francs la tasse.