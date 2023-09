Maouloud à Médina Baye: l’affluence et la ferveur au rendez-vous de la célébration.

La cité religieuse de la Fayda Tidianya est prise d’assaut par les nombreux fidèles venus de tous les coins du monde pour la célébration du Gamou marquant la naissance du Prophète (Psl). La grande mosquée de Médina Baye n’a pas désempli ces dernières heures. Les fidèles y viennent en masse dès qu’ils entrent dans le foyer religieux pour effectuer leur ziarra. Les femmes dominent dans l’effectif, on les voit partout rivalisant avec les hommes dans l’expression de leur amour profond envers le meilleur des Prophètes et de Cheikh Ibrahima Niass. Au mausolée de Cheikhal Islam, c’est une longue file d’attente qui avance à pas de tortue qu’on y trouve. Nombreux sont des fidèles qui viennent de l’intérieur du pays et de la sous-région.