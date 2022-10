Maouloud 2022 à Kaolack : Free envoie une forte délégation à Médina Baye et à Léona Niassène.

En prélude au Maouloud, le groupe de télécommunications Free Sénégal a envoyé une forte délégation au niveau des foyers religieux à savoir Médina Baye et Léona Niassène.



Conduite par le secrétaire général, directeur du capital humain de Free Sénégal, Birame Touré, la délégation a été reçue par le khalife de Médina Baye, Serigne Mahi Ibrahima Niass et celui de Léona Niassène, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Oumaïma Niass.



Le groupe Free a ainsi annoncé la prise de dispositions phares pour renforcer la connectivité, la communication téléphonique et le transfert d'argent via Free Money.



La délégation a mis à la disposition des guides religieux des denrées alimentaires, des packs d'eau, des nattes et autres accessoires...