Manque de formalisation, tracasserie policières : L’Association nationale des « Thiak Thiak » annonce une grande mobilisation le 25 prochain

Après la grogne des marchands ambulants, c’est au tour des livreurs appelés « Thiak Thiak » de se lancer dans une campagne d’information et de revendication.



Face aux multiples tracasseries, Seydina Alioune Fall, président national des livreurs du Sénégal annonce la tenue d’une grande mobilisation le 25 août prochain. Déjà, la lettre d’information a été déposée sur la table de la préfecture de Dakar. « Notre revendication majeure, c'est la considération, le manque de tolérance et de flexibilité.



D'abord, Nous avons proposé aux autorités de nous offrir des mutations gratuites sur tout le territoire national pendant 4 mois pour pouvoir identifier toutes les motos. Ensuite, subventionner les prix des permis de conduire auxquels tous les livreurs Thiak Thiak auront accès. Mais également de faire des cartes professionnelles et des gilets pour identifier toutes les personnes qui s'activent dans le secteur dit "Thiak Thiak". Et la création de mutuelles de santé au bénéfice du livreur », a soutenu le président national des livreurs qui s’est exprimé au bout du téléphone de Dakaractu. Pour ce qui concerne l'assurance, notre interlocuteur nous apprend que leur association a déjà obtenu des partenaires.