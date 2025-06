Manque d'eau persistant à Ngayène Sabakh : Le maire lance un appel urgent à l'État

Les habitants de Ngayène Sabakh sont confrontés à une pénurie d'eau récurrente, plongeant la commune dans une situation difficile. Le forage unique qui alimente la localité est dans un état de délabrement avancé et ne parvient plus à fournir l'eau en quantité ni en qualité suffisantes.



Interrogé sur cette crise, le maire Goumba Gaye a expliqué l'ampleur du problème : « Le forage date des années 2000-2009 et reste un petit forage. Aujourd'hui, la population a multiplié voire triplé. Cela signifie que le forage ne peut plus fournir l'eau suffisante à la population. De plus, le château d'eau a subi des dommages qui laissent couler l'eau de manière abondante. Vu également l'affluence des transhumants qui viennent ici du fait de la forêt classée de Ngayène Sabakh, les besoins en eau ont doublé, voire triplé. »



Face à cette situation critique, les populations sont contraintes de se tourner vers les puits pour s'approvisionner. Le maire a précisé : « Les populations ne sont pas restées les bras croisés. Elles ont trouvé une solution qui consiste à utiliser des pompes au niveau des puits, mais cette eau n'est pas une eau potable... ».



Ce manque d'eau entrave gravement les activités économiques de la commune de Ngayène Sabakh. C'est pourquoi le maire Goumba Gaye a lancé un appel pressant aux autorités étatiques afin que des solutions rapides et durables soient trouvées pour garantir l'accès à l'eau potable à tous les habitants.