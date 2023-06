Manifestations au Sénégal : Ousmane Diop de AWA appelle les politiciens de tous bords à prendre leur bâton de pèlerin pour que règne la paix

La situation du pays avec les manifestations enregistrées un peu partout inquiètent beaucoup le leader du mouvement Alliance Wallu Askanwi (AWA), Ousmane Diop. "Le premier devoir d'un citoyen sénégalais, c'est de soutenir l'État. La loi, c’est la loi donc si on l’applique, il faut la respecter", a déclaré Ousmane Diop. Qui lance un appel à ses camarades politiciens de tous bords surtout ceux de la mouvance présidentielle à prendre leur bâton de pèlerin pour que règne la paix. " Je suis hors du pays, mais je n'ai aucune assurance que mes frères et sœurs sénégalais sont en paix. Le Président Macky Sall était là quand vous avez besoin d’aide donc vous devez être là et l’accompagner pour qu’il puisse ramener la paix et la stabilité dans ce pays. Et j'invite tous les Sénégalais à œuvrer pour que revienne la paix", dira-t-il.

Face à ce climat tendu, Ousmane Diop en a profité pour informer ses mouvements de femmes qu'il va geler ses activités pour leur financement et travailler pour la paix et la stabilité du pays jusqu'à nouvel ordre. Cependant, il signalera qu'il compte appuyer ces militants et sympathisants pour la fête de Tabaski. Concluant, il a prié pour la paix et la stabilité du pays et de l'Afrique tout entier.