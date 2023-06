Manifestations au Sénégal/ La police fait le point : « 500 interpellations parmi lesquelles des étrangers , des détenteurs d’armes de guerre, de cocktails molotov et d’armes blanches… »

La police nationale a tenu une conférence de presse ce dimanche après le déclenchement des manifestations jeudi 1er juin 2023. Le commissaire divisionnaire Ibrahima Diop, directeur de la sécurité publique, qui a fait la déclaration liminaire, a signifié devant la presse que plusieurs interpellations ont été faites par les éléments de la police nationale.



« Il y a en effet, 500 arrestations dans les rangs des manifestants. Un bon nombre d’entre eux détenaient des armes de guerre dont les forces de défense et de sécurité même ne disposent pas. Il détenaient également des armes blanches, des cocktails molotov…. » a rappelé le directeur de la sécurité publique, commissaire Ibrahima Diop qui précise que « la police a fait face à des gens extrêmement violents et qui n’hésitaient pas à tirer sur forces de défense et de sécurité… ».



Aussi, le directeur de sécurité publique informe également que parmi ces manifestants il y avait des étrangers et des mineurs. Pour une sécurité renforcée, la police nationale invite les populations à plus de collaboration pour appréhender toute personne faisant partie de ces actes subversifs.



Elle réaffirme toutefois sa disponibilité auprès de la population qu’elle continuera de sécuriser en prenant toutes les dispositions nécessaires et d’éviter au pays le chaos.