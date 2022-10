Manifestation pour la Libération des détenus politiques : Le collectif pour la libération des détenus5 politiques durcit le ton, en exigeant leur libération immédiate

Le collectif pour la libération des détenus politiques durcit le ton et promet de faire face au régime de Macky Sall, si Cheikh Oumar Diagne, Pape Outhman Diagne, Papito Kara, Amy Dia, Abdou Karim Guèye et Cie ne sont pas libérés. Ce vendredi 21 octobre 2022, lors d’une marche, ils ont lancé la Grande offensive pour la libération immédiate et sans délai des 20 détenus politiques, en présence de beaucoup de députés de la 14e législature et des partisans du leader de Pastef.



Ce vendredi, jeunes, femmes, hommes et vieux à la place de la Nation en route vers le rond-point BCEAO pour dénoncer la gouvernance du président de la République Macky Sall. En plus d’autres revendications, ils ont dénoncé une justice à deux vitesses, et une prétention à Macky Sall de vouloir liquider ses adversaires pour forcer un 3e mandat. « Nous sommes contents parce que les Sénégalais ont répondu présent aujourd'hui, les familles des détenus politiques très inquiètes de leur fils, frères, pères et mères, tous sont présents. Nous disons au président de la République Macky Sall que sa reine est terminée et il doit céder sa place à un autre... », fait savoir Dame Mbodj.



Ils ont fustigé également la traque des détenus politiques des manifestations de mars dernier par les autorités. En violation flagrante de la démocratie sénégalaise. « L’heure est grave! Je pense que chacun a le droit et le devoir dans le parti de son choix, mais il paraît qu’aujourd’hui militer dans un parti d'opposition c'est un crime, surtout à Pastef/les patriotes. Et toutes ces arrestations, c'est pour accéder au président Ousmane Sonko, en faisant des manigances et des manipulations pour le rattacher à des faits et l'empêcher de se présenter en 2024... », a déclaré Khadija Mahécor Diouf.



"Macky Sall joue au Lido avec les Sénégalais, en se mettant dans les maisons et toute personne qui sort de chez lui, il te met en prison... nous ne devons pas le laisser faire, mobilisons-nous..." a décliné, l'honorable Guy Marius Sagna



Ils termineront par affirmer que si les détenus ne sont pas libérés dans un bref délai, la prochaine étape sera un sit-in à la place de la nation...