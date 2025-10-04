Mamelles : l’État rase la « Cité Haoussa », Bamba Cissé décrète la tolérance zéro contre les bidonvilles

Sous les yeux médusés des riverains, les bulldozers ont réduit en poussière, vendredi 3 octobre, les abris précaires de la « Cité Haoussa » aux Mamelles, mettant fin à des mois d’occupation illégale. Sur instruction ferme du ministre de l’Intérieur, Me Bamba Cissé, l’opération marque le début d’une politique de tolérance zéro contre les bidonvilles, la mendicité organisée et les réseaux de traite qui gangrènent l’espace urbain. Si l’État justifie cette démonstration de force par l’impératif de sécurité et d’hygiène publique, une question brûlante demeure : que deviendront les familles arrachées à leurs refuges de fortune, souvent déjà déguerpies ailleurs, et désormais livrées à une nouvelle errance ?
Autres articles
-
AIBD : Pape Malick Ndour retrace le film de son interpellation
-
Bakel: Le village de Golmy sous les eaux, abandonné par les autorités étatiques
-
Convoqué ce lundi à 15h à la SR : Pape Malick Ndour dénonce « une procédure illégale »
-
Mission humanitaire en Palestine / Arrestation de militants pacifiques par la marine israélienne : Cayar exige la libération de son fils Serigne Mbaye
-
Thiès : Les volontaires de la consommation appellés à contribuer à la prévention des abus, à corriger les dérives et à faire respecter la loi...