Mame Diarra Fam: « Pourquoi j’ai décidé de voter pour la suppression du Cese et du Hcct »

La parlementaire du groupe Liberté - démocratique et changement à donner ses arguments pour conforter sa décision de voter la suppression des institutions que sont le haut conseil des collectivités territoriales et le conseil économique, social et environnemental. Ce lundi, lors de la plénière sur la révision de la constitution, Mame Diarra Fam est d’avis qu’il faut rationaliser afin de répondre à d’autres urgences. Déjà, comme elle l’a souligné, à Pikine, il y’a une insécurité criarde qui mérite d’être résolue. Pour ce qui est du budget à économiser, la député rappelle que la construction d’infrastructures dans le département de Pikine est à envisager notamment pour répondre aux besoins en sécurité.