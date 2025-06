Mamadou Lamine Ndiaye (Pastef) : "Kaolack doit bénéficier d'un plan d'investissement spécial... Je suis candidat pour les prochaines élections locales"

Mamadou Lamine Ndiaye, responsable du Parti Pastef à Kaolack, est fermement convaincu que la région de Kaolack nécessite un plan d'investissement spécial pour surmonter ses difficultés. Il a exprimé son regret en déclarant : "Des régions comme Sédhiou et Kaffrine [...], sont dix fois plus modernes que Kaolack."



Selon Mamadou Lamine Ndiaye, la ville de Mbossé Coumba Djiguéne est confrontée à une multitude de problèmes urgents. "À Kaolack, on a d'énormes soucis. Le problème primordial est relatif à l'assainissement, ainsi qu'aux inondations," a-t-il énuméré. Il a également listé d'autres préoccupations majeures telles que "le problème de l'avancée du sel, le problème de la divagation des animaux, le problème des infrastructures avec des écoles en ruine, sans un espace de loisir, il y a des coupures d'eau surtout dans la zone de Fass Cheikh Tidiane et Thioffack, le problème de lotissement etc." Face à cette situation, il a également proposé des solutions.



Devant l'ampleur de ces défis, Mamadou Lamine Ndiaye a lancé un appel pressant à l'État : "Au-delà de la mairie, au-delà du conseil départemental, nous appelons les plus hautes autorités du pays qu'ils s'agissent du Président de la République et du Premier ministre pour demander à ce que Kaolack, en terme d'investissement, en terme d'urbanisation, en terme d'assainissement, en terme de création d'emplois, en terme de création d'infrastructures routières, puisse bénéficier d'un plan spécial."



Également membre du mouvement national des cadres patriotes, Mamadou Lamine Ndiaye a profité de cette tribune pour réaffirmer son intention de briguer la direction de la commune de Kaolack. "Je suis candidat pour les prochaines élections locales pour la mairie. Kaolack manque de tout et nous avons l'intime conviction qu'on peut faire quelque chose, sortir Kaolack et ses populations des difficultés qu'elles vivent depuis maintenant 20 ans voire 30 ans," a-t-il conclu.