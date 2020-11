Mamadou Lamine Diallo : « Le Protocole de l’Élysée est un ouvrage essentiel renseignant sur la gestion des ressources et enseigne sur le vrai rôle de l’homme politique »

L’ouvrage « Protocole de l’Élysée » a réuni ce samedi 07 novembre, l’ensemble des acteurs politiques de l’opposition à travers la cérémonie de dédicace organisée par l’auteur Thierno Alassane Sall. Prenant part au rendez-vous, Mamadou Lamine Diallo, le fondateur et leader du mouvement Tekki s’est félicité de la qualité de la production jugée symbolique et participative pour une gouvernance démocratique. Il a tenu à encourager l’auteur, Thierno Alassane Sall, ancien membre et ancien ministre de la mouvance présidentielle. « Le Protocole de l’Élysée est un ouvrage essentiel renseignant sur la gestion des ressources et enseigne sur le vrai rôle de l’homme politique », a confié l’auteur des publications hebdomadaires Questekki.