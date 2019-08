Mamadou Gningue : "Nous voulons faire d'Itecom la plus africaine des universités"

L'Institut universitaire de technologie et de commerce (Itecom), l'Ufr des sciences de l'éducation activité scientifique ,a organisé une conférence intitulé Cajoor 1, sur le Thème : "la didactique transversale des cultures à travers l'écrit et l'écran : l'exemple de Ousmane Sembène". L'occasion a été saisie par l'enseignant au conseil francophone de Hamilton au Canada, Pape Mody Sy, de montrer la différence entre les épistémologies africaines et celles européennes, mais aussi d'apporter des réponses qui seront en phase avec les réalités africaines.

Le chef du département science-éducation, Babacar Diouf, est quant à lui revenu sur les nouvelles filières relatives aux sciences de l'éducation qui intéresseraient les étudiants et sur "l'accessibilité" de Itecom qui se trouve dans beaucoup de régions du Sénégal. Installé au Sénégal depuis vingt ans, ladite école est membre du Cames, et siège à l'autorité nationale d'assurance du Sénégal. Elle compte également douze diplômes accrédités, selon le Directeur général Mamadou Gningue, par la conférence africaine et malagache de l'enseignement supérieur. "Nous voulons faire d'Itecom la plus africaine des universités qui pend en charge la formation des jeunes du continent", souhaite le Dg de Itecom, Mamadou Gningue.