Mamadou Diop Decroix : « Même les candidats de l’opposition admis d'office ne reconnaissent plus le parrainage »

Face à la presse ce mercredi 02 janvier au siège de Bokk Gis Gis, des candidats de l’opposition ont récusé le système du parrainage. Et comme pour montrer à l’opinion qu’ils sont solidaires les uns des autres, les admis d’office et les recalés se sont donnés la main pour mener le même combat consistant à bouter le parrainage hors du processus électoral sénégalais. Suite à une interpellation de Mamadou Diop Decroix, Issa Sall du Pur et le mandataire de Khalifa Sall tour à tour disent ne pas reconnaitre le parrainage…