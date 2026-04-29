Mali: "le régime va tomber", assure à l'AFP le porte-parole des rebelles touareg

La junte malienne, au pouvoir à Bamako, "va tomber tomber tôt ou tard" face à l'offensive combinée des jihadistes et des indépendantistes touareg du Front de libération de l'Azawad (FLA), a assuré mercredi à l'AFP le porte-parole du mouvement rebelle.
"Le régime va tomber, tôt ou tard. Il va tomber, ils n'ont pas de solution pour se maintenir au pouvoir (...) Face à l'offensive du FLA pour récupérer le territoire de l'Azawad (nord du Mali, ndlr) d'un côté, et l'offensive des autres (les jihadistes du JNIM, ndlr) sur Bamako et d'autres villes, ils ne pourront pas tenir", a affirmé dans un entretien à l'AFP Mohamed Elmaouloud Ramadane, de passage à Paris.
Selon lui, "la situation est loin d'être sous contrôle" de la junte, comme l'a revendiqué son chef Assimi Goïta.
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