Coup de fil en direct : le PR Macky Sall joint Farba Ngom et échange avec lui après sa libération

Au moment de sa première apparition publique après sa libération, le député-maire des Agnams, Farba Ngom, a reçu un appel en direct du Président Macky Sall. Depuis son domicile des Almadies, à Dakar, où une foule immense s’était massée pour l’accueillir, l’échange téléphonique, intervenu devant ses proches, amis et responsables politiques, a donné une dimension hautement symbolique à ce retour sous les projecteurs.