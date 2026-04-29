Doudou Wade sur la libération de Farba Ngom : « Nous nous en réjouissons car, son emprisonnement n’était pas basé sur du sérieux»

Ancien président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), Doudou Wade s’est réjoui de la libération du député-maire des Agnam. S’exprimant au micro de Dakaractu, il a estimé que la détention de Farba Ngom n’avait pas de fondement solide. «Son emprisonnement n’était pas fondé sur du sérieux», a-t-il déclaré, laissant entendre que la mise en liberté de l’élu était une issue logique au regard des charges retenues contre lui.

