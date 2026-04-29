Doudou Wade sur la loi modifiant le code électoral: « C’est une loi vouée à être rejetée par le Conseil constitutionnel… »


Doudou Wade, ancien président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, au Dakaractu, estime que la proposition de loi n°11/2026 modifiant le code électoral adoptée ce mardi par l’Assemblée nationale, ne survivra pas à un recours devant le Conseil constitutionnel. Ses arguments sont doubles selon lui: des vices de forme et des incohérences sur le fond.

 

Sur la forme, l’ancien parlementaire dénonce des irrégularités dans la procédure ayant conduit à l’adoption du texte, lequel modifie la loi n°2021/35 du 23 juillet 2021. Des manquements qui, selon lui, suffiraient à eux seuls à justifier une censure des Sages. Sur le fond, le constat est encore plus sévère. «Le Conseil constitutionnel ne peut pas accepter une loi avec tant d’irrégularités et d’incohérences dans sa démarche», a-t-il affirmé au micro de Dakaractu.

 

Pour Doudou Wade, le dénouement ne fait guère de doute : une fois le texte attaqué devant la haute juridiction, celle-ci devra logiquement le rejeter.

 
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Mercredi 29 Avril 2026
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