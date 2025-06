Mali: la mine d'or contrôlée par le géant canadien Barrick placée "sous administration provisoire" pour 6 mois

Le tribunal de commerce de Bamako a décidé lundi de placer "sous administration provisoire" pour six mois la plus grande mine d'or du Mali, majoritairement détenue par le géant canadien Barrick Mining, dernier épisode en date d'un bras de fer que se livrent l'industriel et l'Etat malien.



La junte au pouvoir avait réclamé cette mesure pour relancer les activités d'extractions à l'arrêt depuis janvier sur le site de Loulo-Goungoto, dans l'ouest du pays, un des plus importants gisements aurifères au monde, détenu à 80% par le groupe minier et à 20% par le Mali.