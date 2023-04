Mali : deux Casques bleus blessés dans l'explosion d'une mine

Deux Casques bleus ont été blessés mardi par l'explosion d'une mine dans le centre du Mali, a indiqué la mission de l'ONU (Minusma) dans le pays sur les réseaux sociaux.



"Notre bureau à Mopti confirme une explosion près du village d'Amba, à 75 km à l'ouest de Douentza, blessant deux Casques bleus faisant partie d'un convoi logistique en route vers cette région", a-t-elle tweeté.



La Minusma n'a pas précisé la nationalité des soldats.



Vendredi, un autre Casque bleu avait été grièvement blessé lorsque son véhicule a heurté une mine près de la ville de Douentza. Le véhicule visé faisait partie d'un convoi logistique venant de Tombouctou.



Les mines et les Engins explosifs improvisés (EEI) sont une des armes de prédilection des jihadistes qui sévissent dans le pays depuis 2012.



Depuis début 2023, la Minusma a été la cible de neuf attaques, tuant trois Casques bleus sénégalais et faisant cinq blessés.



La Minusma est, avec les forces maliennes, l'une des principales cibles des jihadistes qui visent la présence étrangère et les symboles de l'Etat.



La Minusma, avec environ 12.000 soldats déployés au Mali, est la mission de l'ONU ayant subi le plus de pertes dans le monde ces dernières années. Depuis sa création en 2013, 185 de ses membres sont morts dans des actes hostiles.