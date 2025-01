Mali: des partis réclament un calendrier électoral

Plusieurs partis politiques maliens ont réclamé mercredi de la junte qu'elle présente d'ici au 31 mars un calendrier électoral pour un retour des civils au pouvoir, l'accusant de maintenir la population "dans le flou".



Les signataires d'une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, dont certains des plus importants partis nationaux, notent que la période supposée transitoire après le putsch d'août 2020 dure "depuis bientôt cinq ans, soit autant qu'un mandat électoral".



Ils relèvent que le chef de la junte, le général Assimi Goïta, s'est abstenu dans son discours de fin d'année de "toute référence à l'organisation des élections". "Le peuple est délibérément maintenu dans le flou", dit la dizaine de partis et mouvements.



La junte avait décrété en 2022 que les militaires céderaient le pouvoir aux civils à l'issue d'une période dite de transition s'achevant le 26 mars 2024, après une présidentielle prévue en février de la même année. Les militaires ont depuis annoncé le report de la présidentielle à une date toujours inconnue.



"Devant cette absence criarde (criante) de perspectives (...) et face aux difficultés de toutes sortes qui accablent les Maliens", les partis pressent les autorités de "fixer un chronogramme détaillé et précis vers les élections, et cela avant la fin du premier trimestre".



Ils appellent la junte à "garantir le respect des libertés démocratiques, de l'Etat de droit, la libération des prisonniers pour délit d'opinion, le retour des exilés politiques et (à) mettre fin aux arrestations arbitraires et aux disparitions forcées".