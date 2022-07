Malgré la loi criminalisant le viol et la pédophilie au Sénégal : 258 cas de viol enregistrés à Dakar en 2021.

258 cas de viol ont été enregistrés à Dakar en 2021. La révélation est de Coumba Guèye Ka, Secrétaire exécutif de l'Association des Juristes du Sénégal. « Nos 8 Boutiques de Droit de l'AJS ont enregistré en 2021, 258 cas de viol. Malgré le fait que la loi a été votée, il y a deux ans, le viol est toujours là », a-t-elle indiqué.



Selon elle, le viol et la pédophilie sont devenus un crime et c'est une satisfaction pour l'AJS. Elle se prononçait lors de l’atelier d'échanges organisé par l'Association des Juristes du Sénégal à Dakar. Cet atelier portant sur les stratégies de vulgarisation de la loi criminalisant le viol et la pédophilie au Sénégal a vu la participation des magistrats, les avocats, commissaires de police et commandants de Gendarmerie.



L'AJS dans l'exercice de ses missions de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, a jugé opportun de vulgariser la loi criminalisant le viol et la pédophilie pour une meilleure appropriation. Les cas de viol, constituent une partie importante des dossiers traités et suivis au niveau des Boutiques de droit en raison de la prise en charge holistique disponible gratuitement.



Cet atelier d'échanges sur les stratégies leur permet aussi de sensibiliser et d'orienter les gens sur les PV, a-t-elle conclu...