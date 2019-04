Malaise au G15 : Le collectif des formateurs du Cedt réclame le départ du DG Pape Ngom

Le collectif des formateurs du Cedt, le G15 fustige la gestion administrative, pédagogique et financière du directeur Papa Ngom. Selon ledit collectif, Pape Ngom "n'a pas maintenu le climat serein qui jadis régnait dans cette école. Le centre traverse une situation critique qui risque de dégénérer et de saper sa crédibilité sur le plan administratif, pédagogique et financier".

L'Assemblée générale du collectif des formateurs, qui dit être face à l'État de défiance mutuelle entre les différents acteurs du Cedt, le G15, sollicite le départ de Pape Ngom. Et suspend les cours au sein de l'établissement jusqu'à nouvel ordre...