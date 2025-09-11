Makka Yob (Kaffrine) : Un essaim d'abeilles sème la terreur en faisant plusieurs victimes

Ce mercredi aux environs de 14h, un essaim d'abeilles a attaqué le village de Makka Yob semant la panique dans cette localité située dans le département de Koungheul (région de Kaffrine).

Selon Madjiguène Faye, assistante-infirmière au poste de santé de Makka Yob, plusieurs personnes ont été victimes de piqûres d'abeilles. ''Il s'agit de 17 personnes [...]. Elles sont ici pour recevoir les soins nécessaires. Dieu merci, elles se trouvent désormais dans un état stable'', a-t-elle informé.

De son côté, le chef de village de Makka Yob a tenu à lancer un appel aux services de l’État afin que des mesures soient prises dans les meilleurs délais en vue d'éradiquer ce phénomène. " Il y a dans ce village 5 baobabs qui abritent des essaims d'abeilles. Ils peuvent encore attaquer à tout moment'', a-t-il averti.