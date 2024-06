Maison de la presse (Babacar Touré): l’APPEL se félicite de la nomination de Sambou Biagui comme nouveau directeur

L’Association des Editeurs et Professionnels de la Presse en Ligne (APPEL/Sénégal) a eu le plaisir d'apprendre, par le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi la nomination du journaliste Sambou Biagui au poste de Directeur de la Maison de la Presse, (Babacar Touré). « Nous tenons à exprimer notre satisfaction à l’égard de cette décision et à adresser nos félicitations les plus sincères à Monsieur Biagui. En tant que membre actif et dévoué de l'APPEL, il a toujours œuvré pour la cohésion et l’entraide au sein de notre profession » a confirmé l’APPEL dont les membres restent convaincus que, dans ses nouvelles fonctions d'Administrateur de la Maison de la Presse, « il saura insuffler une nouvelle dynamique à cet établissement en collaborant étroitement avec les associations de presse membres de la Coordination des Associations de Presse ».



L’APPEL s’attend à ce que l’établissement devienne un lieu privilégié de rencontre des professionnels, de renforcement des liens, de travail collaboratif et de réalisation de projets ambitieux au bénéfice des journalistes et des techniciens de l’information.



L’association des Editeurs et Professionnels de la Presse en Ligne (APPEL/Sénégal) réitère ses vœux de plein succès et de réussite à Biagui, les éditeurs de la presse en ligne tiennent à lui renouveler sa disponibilité pour l’accompagner dans l'atteinte de ses objectifs, contribuant ainsi à l’épanouissement de tout le secteur.