Mairie de Kaolack : Les travailleurs municipaux comptent déposer demain jeudi un préavis de grève.

Très remontés, les travailleurs municipaux de la commune de Kaolack affiliés à la Cnts vont déposer demain jeudi un préavis de grève sur la table de l'autorité administrative.



En assemblée générale cet après-midi, ces derniers dénoncent les lenteurs administratives notées au niveau de cette institution municipale.



Et ces manquements ont pour noms : non dépôt des états des travailleurs à l'Ipres depuis 2016, absence de l'allocation d'habillement du personnel, non paiement des primes de salissures, lenteurs liées à l'avancement de grades etc...



Déterminés à aller jusqu'au bout, ces agents envisagent dans le cadre de leur plan d'action, paralyser complètement le fonctionnement de l'institution à travers l'organisation de sit-in, entre autres activités...