Maham Diallo (Sage de Benno) : « Tu ne peux empêcher une vache qui meurt de s’agiter… mais qu’elle le fasse dans le bon sens»

Les sages de Benno ont fait face à la presse ce samedi ou ils sont revenus sur l’actualité du mandat Présidentiel. Ils ont aussi évoqué les critiques de l’opposition contre la bonne tenue de la Présidentielle. Selon Maham Diallo le coordinateur des sages et ses camarades, le mandat a été réglementé par voie de vote. « Aucun sénégalais ne peut avoir plus de deux mandats successifs…Macky Sall avait en personne dit j’assumerai un second mandat » fera-t-il savoir. Sur les agitations dans l’opposition, il a fait appel à un adage peulh en indiquant que personne ne peut empêcher à une vache près du trépas de s’ébrouer...