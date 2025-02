Magal de Porokhane : Flex'Eau apporte sa contribution et déploie un dispositif pour assurer la couverture en eau

À l'occasion du Magal de Porokhane, dédié à Sokhna Mame Diarra Bousso, une délégation de Flex'Eau s'est rendue hier dans la cité religieuse pour apporter la contribution de la société de distribution d'eau. La délégation a été reçue par Serigne Bassirou Mbacké, président du comité d'organisation du Magal de Porokhane.



« Nous avons apporté des dons en nature, tels que des nattes, des lampadaires solaires, de l'eau, des lave-mains, comme nous en avons l'habitude », a expliqué Néné Penda Dia, responsable commerciale de Flex'Eau.



Selon elle, Flex'Eau a renforcé son dispositif pour répondre aux besoins en eau à Porokhane et ses environs durant le Magal. « Flex'Eau a instauré une gratuité de l'eau pendant 10 jours, c'est-à-dire 5 jours avant le jour J et 4 jours après. Par ailleurs, 550 branchements sociaux sont en cours de réalisation pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder à cette ressource précieuse pendant cette période de grande affluence. Nous avons également installé 2 km d'extension de réseau entre Porokhane et Keur Babou Diop, ainsi que 1 500 mètres de réseau supplémentaires à Porokhane. Les châteaux d'eau ont été nettoyés en collaboration avec les services d'hygiène, et les fuites ont été réparées. Une équipe de techniciens est sur place depuis plus d'un mois et y restera jusqu'à la fin du Magal. L'équipe commerciale, quant à elle, rejoindra le site à partir de la semaine prochaine. Tout cela vise à assurer la continuité du service », a détaillé la responsable commerciale de Flex'Eau.



Serigne Bassirou Mbacké a salué les efforts déployés par Flex'Eau pour permettre aux fidèles de disposer d'eau en quantité et en qualité. « Nous avons constaté tous les efforts que vous faites pour répondre à la demande, et nous en sommes très satisfaits. C'est l'occasion pour nous de vous remercier, mais aussi de formuler des prières pour toute votre équipe. Nous sommes vraiment rassurés (...). »



À l'issue de leur rencontre avec Serigne Bassirou Mbacké, la délégation de Flex'Eau a parcouru les rues de la cité religieuse pour distribuer des dons aux populations.