Magal de Porokhane 2025 : Le député-maire Mbaye Dione conduit la délégation de l’AFP et effectue son Ziar auprès des guides religieux, dont le Khalife Serigne Mountakha Bassirou Mbacké

À quelques heures de la célébration du Magal de Porokhane, l’honorable député Mbaye Dione, également maire de Ngoundiane, s’est rendu dans la cité religieuse de Porokhane pour effectuer son Ziar auprès des chefs religieux. Il était accompagné d’une importante délégation composée principalement de responsables de l’AFP, dont Alassane Mbaye, maire de Porokhane, qui a accueilli la délégation dans la cité.



La délégation s’est d’abord rendue chez le président du comité d’organisation du Magal de Porokhane, Serigne Bassirou Mbacké Porokhane, puis chez Serigne Moussa Nawel et Sokhna Bally Mountakha, et enfin chez le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.



Mbaye Dione a transmis le message du président Moustapha Niasse, rappelant les relations fraternelles qui unissent ce dernier à la communauté mouride, notamment avec le Khalife Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, ainsi qu’avec son représentant à Porokhane, Serigne Bass Porokhane. Cette rencontre a été l’occasion pour M. Dione de solliciter des prières pour le Sénégal, pour le président Moustapha Niasse et pour son parti, l’AFP.



De leur côté, les guides religieux qui ont reçu la délégation ont profité de l’occasion pour rendre des témoignages éloquents sur l’ancien président de l’Assemblée nationale et formuler des prières pour le Sénégal, pour Moustapha Niasse, ainsi que pour l’honorable député-maire Mbaye Dione et sa délégation.



Pour conclure, la délégation s’est recueillie sur le mausolée de Sokhna Diarra Bousso, mère de Serigne Touba Mbacké, fondateur de la Tarikha mouride, avant de se rendre au puits mythique de cette dernière.