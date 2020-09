Magal Touba et dépannage : Alima, une mécanicienne au service des automobilistes (Reportage)

Même si on en trouve au Sénégal, des mécaniciennes aguerries dans le dépannage automobile ne sont pas légion.

Toutefois, Alimatou Ndiaye Ba est une d'elles. Depuis sa tendre enfance, elle évolue dans le métier de la mécanique alliant rigueur et persévérance. Propriétaire et cheffe de garage, Alima comme l’appellent ses inconditionnels, met à chaque approche du Grand magal, ses compétences au service des automobilistes en effectuant pour eux des dépannages gratuits.

Présidente de l’Association des mécaniciens et mécaniciennes du Sénégal (A2MS), Alima est une passionnée du bricolage mécanique et y passe la quasi totalité de son temps.

Elle est la première femme mécanicien à avoir initié le dépannage gratuit durant les événements religieux comme le Grand magal. Cela fait 15 ans qu’elle déroule l’initiative qui soutient-elle, a permis à de nombreux mécaniciens de trouver un emploi décent.

Cependant elle le fait tous les ans avec les moyens du bord et le peu de partenaires qui l’accompagnent dans le projet. Elle invite ainsi la première dame, Marième Faye Sall à l’assister pour soutenir les nombreux jeunes mécaniciens qui comptent sur sa modeste personne pour atteindre leur objectif.