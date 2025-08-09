Magal Touba 2025 : Dakar vit au rythme, les fidèles affûtent leurs préparatifs pour le grand jour

À quelques jours du Magal de Touba, prévu le 13 août, l’effervescence est palpable dans tout le Sénégal. Dans les rues animées de Dakar, les fidèles mourides, portés par une foi inébranlable, préparent avec ardeur ce pèlerinage majeur en hommage à Cheikh Ahmadou Bamba. Qu’ils soient conducteurs de moto, chauffeurs de taxi ou vendeurs ambulants, tous partagent la même détermination : rallier la ville sainte, coûte que coûte. Abdou Diallo, fier sur sa moto ornée de photos du disciple Mame Thierno, laisse transparaître son émotion, tandis que Mor Khoulé, au volant de son taxi, et Serigne Fallou, derrière son comptoir de café, affirment que rien, pas même la crise économique, ne freinera leur départ.



Mais derrière l’enthousiasme, la mémoire des fidèles reste marquée par les récentes inondations qui ont frappé Touba. Entre prières et préparatifs, les conversations glissent vers ces sinistres qui ont touché nombre de familles. Certains pèlerins prendront la route dès samedi, d’autres dimanche ou lundi, formant un flot humain vers la cité bénie. Ce Magal 2025 s’annonce comme un moment de ferveur intense, où la solidarité et la résilience des mourides viendront défier les épreuves, dans un élan de foi qui embrasera Touba.

