Macky Sall lançant l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis : « Il faut que l’exploitation optimale de nos ressources, passent par la réalisation d’infrastructures de qualité »

En effet, dans cette perspective de développement, le président Macky Sall souligne l’importance de la mise en œuvre de projets structurants pouvant faciliter l’exploitation de ces énormes ressources dont dispose le Sénégal. Ainsi, les infrastructures de qualité sont impératives pour valoriser ces richesses et les utiliser convenablement au bénéfice des populations.

C’est une journée chargée que le président de la République a eu ce vendredi, qui constitue l’avant dernière étape avant ce samedi où il devrait, dès son retour de Saint-Louis, faire quelques points. Ce matin, le chef de l’État s’est rendu à la base militaire Louis Tavares Da Souza de Thiès et a vécu notamment des visites dans les huit camps militaires. Il s’est ensuite dirigé à Chérif Lô, où il a été avec le ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome, pour inaugurer la toute première école nationale sénégalaise des sapeurs-pompiers du Sénégal.Après l’inauguration de l’université Iba Der Thiam de Thiès, c’est au tour de Tivaouane de recevoir le chef de l’État pour le lancement des travaux de construction de l’autoroute Thiès-Tivaouane-Saint-Louis financée par l’État du Sénégal en partenariat avec la SGBS, le Fonds Saoudien et la Banque mondiale.Cette tranche de l’autoroute, Je salue avec affection le khalife général des Tidianes. Tivaouane est un pivot de l’économie nationale. La région de Thiès contribue grandement dans la marche vers l’émergence. Cette région dispose de ressources minières importantes et aussi, l’exploitation prochaine de nos ressources du pétrole et du gaz. Cependant l’exploitation de ces ressources nécessite des infrastructures routières importantes. Nous avons accéléré le rythme le de construction des autoroutes depuis 2012. Ainsi, ce lancement, à partir de Tivaouane de ce premier maillon de l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, s’inscrit d’après le chef de l’État Macky Sall, dans la continuité de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent dans le volet développement des infrastructures routières en général et de son réseau autoroutier en particulier.