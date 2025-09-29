« Macky Sall cherche désespérément un second souffle », Momath Talla Ndao, Pastef

Le ministre-secrétaire d’Etat chargé du logement a fortement critiqué la posture nouvelle adoptée par l’ancien chef de l’État, Macky Sall.
Dans cet extrait d’un entretien avec Dakaractu, Momath Talla Ndao n’a pas fait de cadeau à l’ancien président de la République. Il rejette l’ouvrage de Macky Sall et tire à boulets rouges : « il veut se donner un peu d’air car il sait qu’il a énormément fauté au Sénégal. Il veut légitimer ses actes devant l’opinion internationale. Mais c’est peine perdue », a pesté le responsable politique de Pastef à Kaffrine.
