Macky Sall aux étudiants de l' UAM : « L’essentiel pour un étudiant est d’étudier. Ce n’est pas de casser et de revendiquer... Il faut étudier. Ne vous laissez pas embrigader dans des voies sans lendemain ».

Le président Macky Sall, s’adressant aux Étudiants de l’Université Amadou Mahtar Mbow, a insisté sur l’importance de la

préservation de ce patrimoine qu'il vient de mettre à leur disposition. «Chers Étudiants et chères étudiantes, lorsque j’ai eu

l’idée d’implanter sur ce site une université, après avoir construit à quelques encablures un siège de ministère. On m’a dit : Mais Monsieur le président, comment vont- ils cohabiter ? Je leur ai dit rassurez vous ! Ce sont des étudiants civilisés. On va essayer de former une élite à Diamniadio. C’est une ville moderne. Une ville intelligente.

Mais en tout état de cause je mettrai la gendarmerie entre vous par mesure de sécurité. Il y aura un tampon étanche. Rassurez-vous! Ce qui permettra de laisser à chacun une marge pour travailler dans son environnement sans qu’il y ait trop de casse. Alors vous avez chers étudiants, un encadrement de qualité. Soyez des apprenants de qualité. En tant que meneur de mouvement estudiantin. Mes professeurs le savent et ils sont là, parfois je leur montrais des vertes et des pas mûres. Mais je savais où était l’essentiel », a-t-il souligné.

Selon toujours le chef de l’Etat, « l’essentiel pour un étudiant est d’étudier. Ce n’est pas de casser et de revendiquer. Les problèmes vous ne pourrez jamais les réduire. D’autres générations viendront reprendre les mêmes revendications et la vie avancera ainsi. Nous n’avions pas d’amphithéâtre de cette dimension. On n’avait pas assez d’universités, ni de pavillons. Aujourd’hui, dans ce site vous avez un restaurant de 1000 places assises. Cela n’existait pas de notre temps.

Donc, il faut étudier. Ne vous laissez pas embrigader dans des voies sans lendemain. Parce que, quelle que soit alpha comme le disent les

mathématiciens, la vie continue. Il faut le savoir. La vie ne va pas s’arrêter. Alors il faut continuer pour faire partie de l'Élite qui va

assurer la relève dans la gestion de notre cher pays… »