Macky II / 2 : Les populations de Rufisque restent sceptiques et se désolent de l'absence des hommes politiques de la localité.

Suite à la nomination du nouveau gouvernement par le Président de la République Macky Sall, Dakaractu/Rufisque est allé à la rencontre des populations pour recueillir leur avis par rapport à ce nouveau gouvernement, mais aussi l'absence de l'ex ministre d'État Ismaïla Madior Fall en tant que Rufisquois. Si certains sont en phase avec ce remaniement, d'autres par contre estiment que ce sera du pareil au même avec l'ancien gouvernement.



Selon eux, "c'est juste un jeu de chaises musicales, rien de plus. Une mise en scène pour éventuellement préparer les élections de 2024. Avec tous les problèmes dont souffre Rufisque sur le plan économique et social, au moins il devait garder Ismaïla Madior Fall en tant que ministre conseiller ou même ajouter d'autres autorités pour qu'au moins les Rufisquois se sentent considérés par le régime. C'est décevant et inquiétant de ne pas voir Ismaïla Madior dans ce nouveau gouvernement".



Par contre, l'autre partie soutient que "pour ce nouveau gouvernement, nous restons optimistes en attendant que ces gens agissent. C'est au Président de la République de nommer qui il veut. Si le président de la République a décidé de faire un remaniement c'est parce qu'il y a des raisons. C'est pour mieux faire face aux problèmes des sénégalais..."