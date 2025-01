Macabre découverte aux Caraïbes : une pirogue avec 13 corps en décomposition retrouvée au large de Saint-Kitts-et-Nevis

Quelques jours après la découverte d'une embarcation avec des corps en état de décomposition avancée au large de Trinité-et-Tobago, un second navire a été retrouvé, ce jeudi 30 janvier 2025, avec 13 corps en décomposition au large de Saint-Kitts-et-Nevis, dans les îles Caraïbes.



Les autorités n'ont pas encore confirmé l'existence d'un lien entre ce bateau et la découverte similaire survenue le week-end dernier au large de Trinité-et-Tobago, où une pirogue avec au moins cinq corps décomposés a été retrouvée.



Selon les médias occidentaux, le commissaire adjoint de la police, Cromwell Henry, a déclaré que les corps étaient dans un état de décomposition avancée et qu'il n'a pas encore été déterminé si des enfants figuraient parmi les victimes. Les autorités ont procédé au remorquage du navire jusqu'à San Cristóbal pour poursuivre l'enquête. Selon les premières hypothèses, le navire se serait perdu dans l'Atlantique. Les caractéristiques du bateau retrouvé à Trinidad rappellent un bateau retrouvé en 2021, en provenance d'Afrique de l'Ouest, avec à son bord des migrants.