Mac de Thiès / Inauguration de l'académie Escrime et Justice réparatrice : "Je m'emploierai à ce que la méthode escrime et justice réparatrice puisse être généralisée dans tous les centres dédiés aux mineurs (ministre de la Justice).

Le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a présidé ce matin la cérémonie d'inauguration de l'académie " Escrime et Justice Réparatrice" à la MAC de Thiès. "Cette académie nous offre, l'occasion de nous engager inéluctablement dans la voie de la déconstruction des mythes et stéréotypes attachés à la population carcérale et d'aboutir à une réponse adaptée au défi de la réinsertion", a réagi le Garde des Sceaux.

Il s'agira de poursuivre d'après lui, "la lutte contre la récidive chez les mineurs en conflit avec la loi en vue de leur offrir plus d'espoir qu'ils soient victimes ou en danger". La tutelle s'est félicitée de "la mise en place du concept unique au monde qui consiste à mobiliser les notions psychothérapeutiques de l'escrime pour la reconstruction mentale des mineurs; d'où le nom " d'Escrime et Justice Réparatrice".