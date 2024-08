MOSQUÉE DE TOUBA - Vue aérienne d’un splendide joyau religieux obtenu au terme de grandes souffrances endurées par un serviteur du prophète (PSL)

Dakaractu - Touba vous propose la vue aérienne d’une des plus grandes mosquées d’Afrique et du monde. Elle mesure 103 m de long, 60 m de large à l’Ouest et 53m de large à l’Est avec un mur qui mesure 9 m de hauteur et 1 m d’épaisseur. Elle est bâtie sur une surface de 8 790 m². 112 poteaux la sous-tendent dont 84 intégrés aux murs, 78 d’une dimension de 1x1m et 16 d’une dimension de 2x2m.