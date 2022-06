MIRACLES, APPARITION... LA GROTTE DE POPENGUINE, UN PASSAGE OBLIGÉ DES FIDÈLES

Habillé en tee-shirt vert, culotte noire, pieds visiblement poussiéreux, Athanase Mbégane Sène, originaire de la région de Diourbel, partage le même vœu que Hubert. C’est pourquoi, il est venu prier auprès de Marie, la Dame de la Délivrance. « Cette grotte représente beaucoup pour moi », reconnaît le jeune Athanase Sène. Même s’il ignore son historique, Athanase dit avoir bon espoir en la réussite de son travail à « Maman Marie ».



Sur ce lieu de culte, entouré d’arbres, c’est le silence de Cathédrale. Le genre est bien représenté au pied de la statue de Notre-Dame de la délivrance. Le site qui abrite la Vierge et une dizaine d’autres statues, est aussi visité par des enfants accompagnés de leurs parents. À Popenguine, si certains y viennent pour la réussite de leur travail, d’autres à l’image de Jacqueline Sène, étudiante en Licence en Transport Marketing et Communication, ont leurs priorités ailleurs. « Je prépare le concours de la police. C’est ce qui explique ma présence devant Maman Marie, la mère tendre et aimable de Jésus christ ».



Ici, dans la commune de Popenguine, on entend dire que la Sainte Vierge Marie serait apparue à un groupe de pêcheurs à Popenguine. Et cela serait à l’origine de la bénédiction de cette terre de la Petite Côte. Robert Ibou Ngom, la cinquantaine, enseignant de profession, pense que les élèves et les employés doivent profiter de ces moments pour se fier à la mère du sauveur. « Marie est mère pour tout chrétien. Elle symbolise l’espoir. Et même dans la tradition africaine, quand on a un problème, on se fie en premier à notre mère », informe M. Ngom. Seulement, estime l’enseignant, les élèves surtout doivent bien travailler en classe et les employés respecter leur travail avant d’espérer que leur prière soit exaucée. « Aide toi, Dieu t'aidera », a-t-il rappelé à ses condisciples...