MESSAGE AUX FRANÇAIS! ( Par EL HADJI GORGUI WADE NDOYE )

Je suis natif de la ville de "Mame Coumba Lamb", de Rufisque (Sénégal), érigée par décret du 12 juin 1880, commune de plein exercice de la République de France . Ma mère Mame Arame est née Française. Son père Mame Daouda Wane Almaamy a fait la Guerre quittant sa ville natale pour aller en métropole libérer sa France soumise par le nazisme, dominée et humiliée! Par la Grâce de Dieu, il a libéré son pays, comme ses autres compatriotes Français avant de retourner dans sa ville sillonnée par les bras d'une rivière à l'eau fraîche: Rio Fresco (Le nom portugais de Rufisque, commune de plein exercice avant Dakar!



Quel est aujourd'hui le poids des petits racistes et des renégats qui sont en train de diviser la France, de la torturer, face à nous, face à vous? Des petits fils de réfugiés et autres petits arrogants mal éduqués, se donnent aujourd'hui le droit de nous insulter? Les partis traditionnels en France avec le management hypocrite qu'ils ont eu de l’État (Droite comme Gauche) ont donné la force maléfique aux LEPEN. Ils ont repris les mêmes discours, les mêmes attitudes de manipulations et de mensonges avec une arrogance sans précédent. Se décomplexer dans la bêtise, voici la politique en France depuis Sarkozy. Macron a déçu le monde entier! C'est lui qui a voulu créer le tête à tête avec l'extrême droite pour s'en sortir avec l'appel au "barrage" (la digue est aujourd'hui bien plus profonde qu'il ne peut le penser.). Et la France va vers une votation aux couleurs ethnicistes et religieuses! Quel recul historique à cause de manipulateurs qui ont divisé ce grand peuple. Que dirait aujourd'hui un Jean Paul Sartre! Que doit penser au fond de lui Edgar Morin réduit au silence!



Dommage seulement que les diasporas africaines (Maghreb, comme sub Sahara) soient divisées, certains jouant le Bon Nègre, dommage et hélas! J'espère que vous ne serez pas lors de ces Législatives les "Tirailleurs" médiocres, manipulés d'une démocratie française à l'agonie. Levez-vous et exprimez-vous au nom de vos ancêtres et de l' HUMANISME INTEGRAL qui n'a ni Religion, ni Couleur, ni Obédience! Il s'agit de la dignité humaine, égale sur toutes les latitudes! Votez en toute conscience mais j'aimerais vous dire que le Peuple de Palestine n'a rien fait à la France pour que ce pays laisse ce grand peuple affamé par un criminel notoire! La Palestine ne devrait pas s'immiscer au vote en France. Hélas, les manipulateurs, l'arrière garde avec sa cohorte de propagandistes, veulent transformer votre pays en lieu d'expression d'un vote ethnique, un référendum pour ou contre la paix en Palestine. Choisissez la Paix! Choisissez la Vie! Choisissez la lumière éclairante de la justice, de la vraie fraternité, de la vraie Égalité et de la Dignité Humaine face aux ombres manipulatrices !

Pourquoi donc acceptez-vous d'être des citoyens de seconde zone alors que certains parmi vous ont été Français avant les grandes gueules qui vous tutoient?