MBACKÉ - La police jette des grenades lacrymogènes dans une école franco-arabe. Plusieurs élèves ont été évacués

La police a encore frappé. Cette fois-ci c'est à Mbacké que le cauchemar se passe. L'école primaire et franco-arabe Serigne Fallou Gallas a reçu des grenades lacrymogènes alors que les élèves suivaient tranquillement leurs enseignements-apprentissages. Selon le directeur de l'établissement Dame Sow, au moins 4 élèves ont été évacués au dispensaire alors que beaucoup d'autres ont eu de graves problèmes de respiration et attendent les secours.



Toujours selon le directeur, le personnel enseignant a reçu des menaces parce que certains d'entre eux filmaient la regrettable scène avec leurs téléphones portables. D'ailleurs l'un d'entre eux a failli être jeté dans le panier à salade. Visiblement on ne peut plus en colère, le chef de l'établissement a avisé dare-dare l'inspecteur de l'éducation et de la formation départemental qui a rappliqué d'urgence pour constater de visu ce qui se passait.



Les limiers étaient venus calmer l'ardeur des élèves du collège d'à-côté. Ces derniers déroulaient une grève et semblaient être prêts à provoquer une pagaille dans leur collège.



Les services d'un huissier seraient requis et une plainte envisagée. Les parents d'élèves s'apprêtent à s'approprier de l'affaire parce que disent-ils, "c'est la vie de leurs enfants qui était menacée."