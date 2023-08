MBACKÉ - Assane Sylla (Sg C50%Pn) : « Nous avons désormais besoin d’un Président qui comprend que le secteur privé est la colonne vertébrale du pays! »

La candidature de Abdoulaye Sylla est encore réclamée à Touba et Mbacké par les populations des quartiers périphériques, notamment à Firdawsi où le Club 50% de Préférence Nationale s’est rendu sous la houlette de Serigne Modou Bousso Dieng, chef religieux et leader d’opinion. Une occasion saisie par Assane Sylla, le Directeur Général du Groupe Écotra et Secrétaire général du club, pour rappeler l’urgence qu’il y’a pour le Sénégal de renforcer son secteur privé.

Ainsi se permettra-t-il de restituer les propos de Abdoulaye Sylla dans ce sens. « Le Président a fait un diagnostic. Pour lui, le Sénégal a Serigne Touba et ses valeureux frères en l'Islam, mais le Sénégal a aussi du pétrole, de l’or, du diamant, de l’espace, du gaz et des ressources humaines de qualité. Il ne nous manque qu’une chose : renforcer le secteur privé. Le secteur privé est la colonne vertébrale du pays. Nous n’avons pas besoin d’un Président qui devra s’évertuer à travailler pour renforcer la religion ou à éduquer les populations. Il faut du travail pour tout le monde et cela passe par le renforcement du secteur privé qui a, lui-même, comme colonne vertébrale le secteur tertiaire... »

En réponse à son discours, les autres intervenants lui demanderont à lui et à Serigne Modou Bousso Dieng de convaincre l’homme d’affaires à candidater pour 2024.