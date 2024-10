MBACKÉ – Aïda Mbodj sans fioritures : « Qui prend l’argent de la DER paie ou devra répondre à la police, au procureur et même aller en prison ».

En apprenant aux femmes venues s’informer ou contracter des dettes au niveau de la DER FJ, Mme Aïda Mbodj s’est voulue limpide dans le discours. La déléguée générale leur a clairement signalé que l’argent à distribuer sous forme de financements sera inéluctablement payé par tout bénéficiaire au risque d’aller en prison. Dans l’assistance, des femmes s’étonneront, poussant des souffles d’inquiétudes. L’ancienne mairesse de Bambey ne fléchira pas pour autant : « Y a pas de ha, ha… » Il faudra payer ou aller répondre devant la Justice.



Elle poursuit sans broncher. « Cet argent appartient à l’État ». Par conséquent, quiconque pense ne pas être en mesure de payer devra s’abstenir d’emprunter. J’imagine que vous avez entendu parler de la reddition des comptes. Ces gens sur la sellette ont juste englouti des deniers publics illégalement et ils ont été sommés de payer. Aïda Mbodj donnera des exemples de femmes qui ont contracté des nano-crédits jusqu’à 2 millions et qui ont remboursé jusqu’au dernier centime. « Sokhna Mame Bousso et Yacine Diop font partie des bénéficiaires qui ont payé leurs financements et c’est la DER qui est revenue vers elles pour leur proposer de nouvelles sommes ».

Aïda Mbodj de rappeler que la plateforme culmine à 7 milliards et que les prêts ne reposent sur aucune exigence d’appartenance politique.



À la tête d’une forte délégation, elle a ouvert l’antenne DER de Mbacké en compagnie des autorités administratives de la ville.