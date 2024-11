MBACKÉ – Ahmadou Lô (Député Pastef) : « Si le ministre Gallo Bâ veut être membre de ce parti, il lui faudra acheter une carte, militer à la base et suivre les rangs ».

Il faudra qu’il s’arme davantage de courage et de volonté s’il souhaite intégrer le parti Pastef. Les mises au point à l’égard du ministre Gallo Ba se multiplient. Après les précisions de Ousmane Sonko, tête de liste nationale de Pastef lors du meeting de Mbacké en perspective des législatives, qui affirmait « n’être allé voir personne pour provoquer des ralliements », c’est le néo-député Ahmadou Lô qui revient à la charge.

Invité dans une émission sur le panel WhatsApp de « Senejet » et interpellé sur la place qui devrait être réservée au ministre-maire Gallo Bâ, le parlementaire a clairement confié qu’il ne sera jamais question d’accorder des privilèges à quelqu’un, qui qu’il soit . Nous rappelons que Gallo Bâ est le dernier ministre de la Fonction publique sous Macky.

« Lui comme beaucoup d’autres leaders politiques étaient venus soutenir notre liste . Celle-ci est sortie victorieuse des élections législatives . Nous les remercions. Mais il faut faire la différence entre ceux qui s’étaient approchés pour apporter leur soutien le temps des joutes et ceux qui ont décidé d’adhérer au parti. À ces derniers , il leur faudra aller acheter une carte de membre à la base et suivre les rangs parce qu’au niveau de Pastef , la discipline est de rigueur, aucune arrivée ne bouleversera l’harmonie ».

Ahmadou Lô se voudra plus clair dans le propos : « C’est à Gallo Bâ qu’il faut demander ce à quoi ressemblera son avenir politique dans le Pastef. Maintenant , s’il veut devenir un militant de Pastef, il lui faudra acheter cette carte . Et il ne peut se la procurer nulle part ailleurs qu’à mon niveau. Nous n’avons qu’un leader au niveau national et il s’appelle Ousmane Sonko. Ce département n’a qu’un coordonnateur et c’est moi Ahmadou Lô ».

Pour ce qui concerne les élections municipales en vue , Ahmadou Lô choisira d’avertir . « Lorsqu’on en arrivera à choisir un candidat pour la mairie , un seul candidat sera investi par Pastef et tout le monde dans ce parti devra s’y accommoder ». En guise de deuxième rappel important , c’est Gallo Bâ qui fait présentement office de maire au niveau de la commune de Mbacké.

En résumé, Gallo Bâ, à moins qu’il ne veuille se voiler la face et carrément préférer nager dans l’erreur, sait clairement que les portes de Pastef ne lui sont pas ouvertes par la « garde locale » qui voit , à travers lui , un concurrent, même si les profils diffèrent de part et d’autre .